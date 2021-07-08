Прокуратура занялась падением ребенка с балкона на Ленинском

Прокуратура занялась падением ребенка с балкона на Ленинском
Ребенок выпал с балкона. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку в связи с падением несовершеннолетнего с балкона седьмого этажа.

Трагический инцидент случился в одном из домов на Ленинском проспекте. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте вечером 7 июля под окнами жилого дома нашли бездыханное тело мужчины. Известно, что перед смертью он находился на общем балконе.

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