Прокуратура занялась падением ребенка с балкона на Ленинском

Прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку в связи с падением несовершеннолетнего с балкона седьмого этажа.

Трагический инцидент случился в одном из домов на Ленинском проспекте. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте вечером 7 июля под окнами жилого дома нашли бездыханное тело мужчины. Известно, что перед смертью он находился на общем балконе.