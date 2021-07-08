В Москве до 1 августа можно посещать летние веранды без QR-кода

В Москве до 1 августа можно посещать летние веранды без QR-кода
QR-коды. Фото: pixabay

В Москве до 1 августа разрешили обслуживание посетителей заведений общепита на летних верандах без QR-кодов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию»,- отметил он.

Напомним, ранее было разрешено посещать веранды без кода до 12 июля.

Напомним, в Москве повсеместно вводятся QR-коды, по которым только привитые отечественной вакциной или переболевшие ковидом граждане, которые числятся в официальном реестре, могут посещать кафе и рестораны, а также проходить на массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице, как и по всей России, стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Случаев заражения коронавирусом с каждым становится больше, а количество летальных исходов и вовсе бьет все рекорды.

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