Заболеваемость ковидом растет, в Москве вводят QR-коды, но заведения Петербурга принимают посетителей как раньше: фоторепортаж Gazeta.SPb

Бары и рестораны в Петербурге пока работают без существенных ограничений. Надолго ли это, в условиях быстро растущей заболеваемости? Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Бары и рестораны в Петербурге пока работают без существенных ограничений. Надолго ли это, в условиях быстро растущей заболеваемости? Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Северной столице, как и по всей России, стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Случаев заражения коронавирусом с каждым становится больше, а количество летальных исходов и вовсе бьет все рекорды. Тем не менее, жизнь в Петербурге продолжается практически без ограничений.

В то время как в Москве повсеместно вводятся QR-коды, по которым только привитые отечественной вакциной или переболевшие ковидом граждане, которые числятся в официальном реестре, могут посещать кафе и рестораны, а также проходить на массовые мероприятия. Кроме того, сейчас власти рассматривают возможность внедрения QR-кодов в работу магазинов и общественного транспорта.

В Петербурге жизнь фактически идет своим чередом: действующие ограничения затронули не столь популярные среди петербуржцев островки в торговых центрах и аквапарки, но оставили работать в полноценном режиме бары, кафе и рестораны.

С одной стороны, текущая ситуация, безусловно, помогает бизнесу держаться на плаву после прошлого года, обернувшегося для многих предпринимателей и работников сферы общепита почти катастрофой. С другой стороны, есть вероятность, что в открытые петербургские кафе вскоре нагрянут непривитые москвичи, желающие гастрономических развлечений. А затем, в условиях новой вспышки ковида за такими послаблениями могут последовать решительные и жесткие ограничительные меры, которые будут сопровождаться еще более печальной эпидобстановкой.