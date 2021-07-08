В Кремле оценили эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов

В Кремле оценили эффективность вакцины &#171;Спутник V&#187; против новых штаммов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Спутник V» достаточно эффективен даже по отношению к новым штаммам.

«Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина Дмитрий Песков


 

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