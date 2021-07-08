Петербург преодолел отметку в миллион: горожане ставят рекорды по вакциниции

Петербург преодолел отметку в миллион: горожане ставят рекорды по вакциниции
В Петербурге привилось более миллион человек. GazetaSPb/Николай Овсянников

В данный момент в Северной столице получили первый укол от коронавируса 1 млн 20 тыс. 31 человек. В том числе, 741 тыс. 456 полностью завершили цикл вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что петербуржцы сегодня столкнулись с более агрессивным штаммом. Поэтому, по словам губернатора, стоит обезопаситься, сделав прививку.

Так, за прошлые сутки в Петербурге первично привито максимальное количество горожан — 21 тыс. 715 человек, ревакцинировано при этом 47.

Нарастающий итог поступившей в город на Неве вакцины — 1 млн 129 тыс. 42 комплекта доз. В запасе есть еще 109 011 комплектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцы толпятся в очередях и устраивают потасовки из-за вакцинации.

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