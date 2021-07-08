В Ленобласти ожидается до + 32 градусов

В Ленобласти ожидается до + 32 градусов
Жителей Ленобласти ожидает теплая погода. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в пятницу, 8 июля, ожидается переменная облачность.

Днем на западе пройдут кратковременные дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +17…+22 градусов. Днем столбики термометров покажут +27…+32 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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