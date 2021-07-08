Президент России Путин отменил запрет полетов на курорты Египта

Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Фото: pixabay

Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Фото: pixabay

Лидер Российской Федерации Владимир Путин отменил запрет, который предусматривал полеты в Египет.

Кроме того, российский лидер отменил рекомендацию не продавать в Египет туры. Данный документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам избегать реализацию туров в эту страну.

Напомним, что указ о запрете полетов в Египет был принят 8 ноября 2015 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта. Вице-президент Российского союза туриндустрии предупредил, что туры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду сейчас дорогие, однако стоимость уменьшится.