На Кораблестроителей горела квартира

Сегодня произошел пожар в Василеостровском районе.

В половине девятого вечера поступила информация о пожаре по улице Кораблестроителей дом 19к2. Так в двухкомнатной квартире площадью 45 «квадратов» горела обстановка на площади 5 «квадратов». Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Через 20 минут после вызова экстренных служб огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвовали 4 машины и 18 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне автомобилисты и жители Купчино могли заметить дым, окутавший трассу М-11 «Нева». Как оказалось, под городом горели поля. Очевидцы поделились с фотографиями с места происшествия в группе «Интересный Питер | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», однако причина задымления оставалась неизвестной. Потемневшее над магистралью небо вызвано пожаром в районе Детскосельской.