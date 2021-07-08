Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства 

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства 
Так полицейского подозревают в подготовке убийства бизнесмена. Фото: pixabay

В Подмосковье задержали начальника местного управления МВД РФ Олега Ермакова.

Его задержали и отправили на допрос в управление Следственного комитета. В управлении проходят обыски. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так полицейского подозревают в подготовке убийства бизнесмена.

Возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве. Как полагает следствие, женщина напала на сожителя с ножом. После обнаружения тела 39-летнего мужчины с ножевыми ранами было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, во время ссоры женщина нанесла несколько ударов своему сожителю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

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Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства
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