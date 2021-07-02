Во Всеволожском районе задержали подозреваемую в жестоком убийстве сожителя

Во Всеволожском районе задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве.

Как полагает следствие, женщина напала на сожителя с ножом.

После обнаружения тела 39-летнего мужчины с ножевыми ранами было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, во время ссоры женщина нанесла несколько ударов своему сожителю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Яковлева 1973 года рождения. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.