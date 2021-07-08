Туберкулез и ветряная оспа могут обитать в парадной

Туберкулез и ветряная оспа могут обитать в парадной
Также бактерии опасных болезней распространяются "по воздуху". Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Чаще всего в подъездах многоэтажных домов находится большое количество бактерий туберкулеза, острой кишечной инфекции и ветряной оспы. Об этом заявила врач Дарья Тихонова.

Так, в первую очередь, под угрозой дети, которые трогают пол здания, а затем несут пальцы в рот. Также бактерии опасных болезней распространяются «по воздуху». Об этом сообщает РИА «Новости».

Самая популярная «подъездная» болезнь — кишечная инфекция. Из-за нее появляется рвота, боли в животе и большая температуру. Родителям стоит разговаривать с детьми о гигиене и на собственном примере показывать как важно мыть руки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стало больше инфекционных и паразитарных заболеваний. В России в прошлом году число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выросло на 13% по сравнению с годом ранее.

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