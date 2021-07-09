В Пулково задержали два авиарейса в пятницу

В Пулково задержали два авиарейса в пятницу
Не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в пятницу, 9 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи и . Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс ZF 7891. Рейс обслуживает авиакомпания «АЗУР эйр». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:40, однако время вылета сдвинули на 13:20.

Далее с опозданием вылетит рейс FV 5853. Туда полетит самолет авиакомпании «Россия». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 13:55, теперь пассажиры вылетят в 14:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за первый летний месяц ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли 49 собак и 46 кошек, одна морская свинка, более 8 тыс. аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах.

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