Новые ограничения и пик заболеваемости: COVID-19 в Петербурге 9 июля

В Петербурге ситуация с коронавирусом остается сложной. Несмотря на то, что, по словам специалистов, пик заболеваемости уже был пройден, в Северной столице вводят новые ограничения.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, среди петербуржцев пик заболеваемости COVID-19 уже пройден. По его словам, в больницы с таким диагнозам людей поступает все меньше и меньше. Он отметил, что число госпитализаций за 24 часа уменьшилось до 800 человек. Так на прошлой неделе была пройдена отметка в тысячу пациентов.

Несмотря на это, уже известно, что после Евро-2020 в Северной столице введут новые ограничения. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Отметим, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан именно с чемпионатом Европы по футболу.

После его окончания, с 13 июля, начинают действовать дополнительные ограничения. Будет запрещено проводить массовые мероприятия, на которых будет присутствовать более 75 человек. Изменения не коснутся мероприятий в театрах, концертных залах, цирке, кинотеатрах. Для них, однако, выдвинут свои требования. Так, наполняемость театров и концертных залов не может превышать 1500 человек, а в цирки должны впускать не более 50%, хотя ранее было 75%.

Спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться без зрителей. Участникам спортивных мероприятий придется сдавать ПЦР-тесты.

Ограничения также коснутся судов, которые совершают пассажирские перевозки внутренним водным транспортом. Их наполняемость не должна превышать 50%. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводить на них будет запрещено.

Новые ограничения будут действовать до 16 августа.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге растут темпы вакцинации. Первый укол от коронавируса в Северной столице получили 1 млн 20 тыс. 31 человек.