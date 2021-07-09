МВД подготовило законопроект об отмене разрешений на временное проживание

Российские власти могут отказаться от использования разрешений на временное пребывание на территории страны мигрантов. Соответствующий законопроект разработали в МВД.
Так, предлагается три миграционных режима пребывания иностранных граждан, благодаря которым иностранцы смогут находиться в стране законно.
Как сообщили на сайте ведомства, первый – краткосрочное пребывание, когда иностранец может находиться в стране не более 90 дней в год. Режим долгосрочного пребывания — более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов. По предварительным данным, их будут прививать препаратом «Спутник Лайт», поставки которого ожидаются в городе в ближайшее время.