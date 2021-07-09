МВД подготовило законопроект об отмене разрешений на временное проживание

Теперь мигранты могут приезжать в Россию по еще более упрощенной системе. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Теперь мигранты могут приезжать в Россию по еще более упрощенной системе. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Российские власти могут отказаться от использования разрешений на временное пребывание на территории страны мигрантов. Соответствующий законопроект разработали в МВД.

Так, предлагается три миграционных режима пребывания иностранных граждан, благодаря которым иностранцы смогут находиться в стране законно.

Как сообщили на сайте ведомства, первый – краткосрочное пребывание, когда иностранец может находиться в стране не более 90 дней в год. Режим долгосрочного пребывания — более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов. По предварительным данным, их будут прививать препаратом «Спутник Лайт», поставки которого ожидаются в городе в ближайшее время.