Полыхающую квартиру в Кронштадте тушат 17 спасателей

Полыхающую квартиру в Кронштадте тушат 17 спасателей
Пожар разгорелся в доме на Цитадельском шоссе. Фото: скриншот GoogleMaps

В Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Возгорание случилось сегодня, 9 июля, по адресу город Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.45/12. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:16. К месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по предварительной информации, горит квартира.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новой Ладоге ночью 12 спасателей тушили частный дом. Постройка горела на общей площади 36 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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