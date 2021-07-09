В Новой Ладоге ночью 12 спасателей тушили частный дом

В Новой Ладоге ночью 12 спасателей тушили частный дом
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти пожар охватил частный дом. С огнем боролись более 10 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 9 июля, в Новой Ладоге. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:24. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка горела на общей площади 36 квадратных метров.

К 00:55 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись более 40 спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти новая ладога пожар


 

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