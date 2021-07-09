Актер Александр Дьяченко вышел на связь из реанимации

Актер Александр Дьяченко вышел на связь из реанимации
Дьяченко госпитализировали из-за коронавируса. Фото: скриншот Instagram

Знаменитость все еще находится на грани жизни и смерти.

Звезда «Брата-2» 56-летний актер Александр Дьяченко вышел на связь из Мариинской больницы. Туда он попал из-за заражения коронавирусом и находится сейчас на грани жизни и смерти. Новостями знаменитость поделился в Instagram-аккаунте.

Дьяченко отмечает, что лежит в реанимации, так как состояние его оценивается как тяжелое. Актер не хотел делиться негативом в социальных сетях, но решил ответить публично на множество слов поддержки, которые он получает ежедневно.

«Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь»,

— написал Дьяченко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике.

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