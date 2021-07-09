В цитрусовых, завозимых в Петербург, нашли живые личинки мух

Зараженные мандарины и апельсины прибыли в Петербург. Фото: pixabay

Зараженные мандарины и апельсины прибыли в Петербург. Фото: pixabay

В прошлом месяце, в июне Россельхознадзор не дал завести в Петербург более, чем 300 тонн заражённых средиземноморской плодовой мухой апельсинов и мандаринов.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, инспектора в морском порту Северной столицы контролировали ввоз цитрусовых и заметили восемь случаев заражения фруктов опасным карантинным объектом – средиземноморской плодовой мухой.

Отмечается, что цитрусовые прибыли из Аргентины, Египта и Южно-Африканской Республики.

Затем в апельсинах и мандаринах обнаружили живые личинки насекомых. Исследование показало, что фрукты заражены средиземноморской плодовой мухой.

Так, большую часть апельсинов и мандаринов — 245,5 тонн обеззаразили методом фумигации, а 69,7 тонн цитрусовых вернули отправителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов.