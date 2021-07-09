В Петербурге снова не нашли пляжей, пригодных для купания

Эксперты отобрали пробы воды и остались ими недовольны.

В Санкт-Петербурге не нашлось ни одного пляжа, на котором можно было бы купаться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве на минувшей неделе отобрали 168 проб воды, чтобы понять, пригодна ли она для купания. В итоге выяснилось, что ни один из 24 пляжей для этих целей не подходит.

Эксперты отмечают, что качество воды оставляет желать лучшего и специалисты не рекомендуют купаться в водных акваториях Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей. Корсунов также напомнил о важности соблюдения мер безопасности во время отдыха на воде. Только за июнь в водоемах Ленобласти утонуло 18 взрослых и пятеро детей.