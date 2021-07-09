В Петербурге заблокируют сайт с экскурсиями по крышам

В суде подтвердили, что на ресурсе формируется позитивное отношение молодежи в субкультуре «руфинг».

Октябрьский районный суд посчитал, что один из сайтов с экскурсиями по крышам необходимо заблокировать. На Интернет-ресурсе, считает прокурор, размещена информация, запрещенная к распространению на территории России. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дело в том, что на сайте можно найти положительные оценки в адрес субкультуры «руфинг», которая на самом деле является опасной – особенно для несовершеннолетних и молодежи.

«»Руферство», говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге суд запрещает сайты с экскурсиями по крышам, но это не остановит нелегальный бизнес.