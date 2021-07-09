В Ленобласти усилили антиковидные меры: Приозерский район теперь в «желтой зоне»

В Ленобласти усилили антиковидные меры: Приозерский район теперь в «желтой зоне»
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Документ вступит в силу с 12 июля 2021 года.

В Ленинградском области внести изменения в постановления правительства региона. Документ уже подписал губернатор Александр Дрозденко – он вступит в силу с 12 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Согласно постановлению, Приозерский район перешел из красной зоны в желтую. До 1 августа в красных зонах нельзя проводить массовые мероприятия, а в желтой и зеленой на мероприятия могут попасть только участники, сделавшие прививку, переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев или предоставившие ПРЦ-тест. Также до 1 августа в красных зонах запрещено проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участие зрителей.

С 1 августа работать в социальных учреждениях смогут только те, у кого есть «антиковидные» документы. Что касается семейных мероприятий, то в красной зоне в кафе и рестораны в них могут принимать участие до 10 человек, в желтой – до 15. То же касается ЗАГСов.

Также в красных зонах запретили торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 13 июля начнут действовать дополнительные ограничения.

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