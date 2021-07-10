До 11 часов дороги Петербурга свободны

До 11 часов дороги Петербурга свободны
Пробок в Петербурге утром 10 июля нет. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На автомобильных дорогах Петербурге в субботу утром почти нет пробок.

Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 10 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в на площади Восстания, на Лиговском проспекте, на Невском проспекте, на Комаровском мосту, на Пискаревском проспекте, улице Савушкина, на Комендантском проспекте.

К 11 или 12 часам ситуация изменится и загруженность повысится до двух баллов, однако это также не критично.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе на Неве вплоть до середины месяца останется аномальная жара. Столбик термометра в среднем буде оставаться на отметке +30 градусов. Только лишь в последней декаде лета будет прохладнее. Термометры покажут 15-20 градусов. Несмотря на это, температура в августе все равно будет выше нормы, на 1,2-2,5 градуса.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Стартовал грибной сезон: как пойти на
Стартовал грибной сезон: как пойти на "тихую охоту" и не отравиться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кубани обещают наградить непривитых туристов штрафом в 30 тыс. рублей
В Петербурге в погоне за пьяным водителем полиции пришлось стрелять
Петербуржцы страдают из-за погибающих от жары деревьев
Подростки в Петербурге разворотили остановку и напали на мужчину
До 11 часов дороги Петербурга свободны
Петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару
Арсенальная улица будет отремонтирована за 123 мон рублей
Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей