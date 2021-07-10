До 11 часов дороги Петербурга свободны

На автомобильных дорогах Петербурге в субботу утром почти нет пробок.

Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 10 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в на площади Восстания, на Лиговском проспекте, на Невском проспекте, на Комаровском мосту, на Пискаревском проспекте, улице Савушкина, на Комендантском проспекте.

К 11 или 12 часам ситуация изменится и загруженность повысится до двух баллов, однако это также не критично.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе на Неве вплоть до середины месяца останется аномальная жара. Столбик термометра в среднем буде оставаться на отметке +30 градусов. Только лишь в последней декаде лета будет прохладнее. Термометры покажут 15-20 градусов. Несмотря на это, температура в августе все равно будет выше нормы, на 1,2-2,5 градуса.