В Сланцах на стройке с третьего этажа упала школьница

В Сланцах на стройке с третьего этажа упала школьница
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Девочку госпитализировали – в каком состоянии, не уточняется.

В Ленинградской области госпитализировали девочку после падения с третьего этажа. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

Все случилось в Сланцах на улице Ленина. 12-летняя школьница по непонятной причине прогуливалась по стройке и в какой-то момент упала с третьего этажа. Врачи, прибывшие на месте, приняли решение о госпитализации. Не уточняется, в каком состоянии находилась пострадавшая.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны.

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