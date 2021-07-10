В Сланцах на стройке с третьего этажа упала школьница

Девочку госпитализировали – в каком состоянии, не уточняется.

В Ленинградской области госпитализировали девочку после падения с третьего этажа. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

Все случилось в Сланцах на улице Ленина. 12-летняя школьница по непонятной причине прогуливалась по стройке и в какой-то момент упала с третьего этажа. Врачи, прибывшие на месте, приняли решение о госпитализации. Не уточняется, в каком состоянии находилась пострадавшая.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны.