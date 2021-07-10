По делу о гибели 12-летней петербурженки в Турции назначили еще одну экспертизу

Суд потребовал проверить насосы бассейна, в котором умерла девочка.

Суд в Бодруме назначил техническую экспертизу состояния насосов и горки бассейна, в котором в 2019 году умерла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации.

Благодаря экспертизе хотят понять, ответственны ли за гибель школьницы те, кто отвечал за обслуживание бассейна. Компания, производящая горки, отметила в суде, что заглушки на насосную трубу устанавливали, а вот куда они делись потом – непонятно. Вполне возможно, что за ними недосмотрели специалисты.

Следующее слушание по делу состоится 21 октября 2021 года. Напоминаем, что инцидент в Турции произошел в августе два года назад. Девочку затянуло в трубу на дне бассейна – ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка потеряла сознание в бассейне и чуть не утонула.