По делу о гибели 12-летней петербурженки в Турции назначили еще одну экспертизу

По делу о гибели 12-летней петербурженки в Турции назначили еще одну экспертизу
Бассейн, в котором захлебнулась девочка. Скриншот: @sunhillhotels/ Instagram

Суд потребовал проверить насосы бассейна, в котором умерла девочка.

Суд в Бодруме назначил техническую экспертизу состояния насосов и горки бассейна, в котором в 2019 году умерла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации.

Благодаря экспертизе хотят понять, ответственны ли за гибель школьницы те, кто отвечал за обслуживание бассейна. Компания, производящая горки, отметила в суде, что заглушки на насосную трубу устанавливали, а вот куда они делись потом – непонятно. Вполне возможно, что за ними недосмотрели специалисты.

Следующее слушание по делу состоится 21 октября 2021 года. Напоминаем, что инцидент в Турции произошел в августе два года назад. Девочку затянуло в трубу на дне бассейна – ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка потеряла сознание в бассейне и чуть не утонула.

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