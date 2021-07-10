В Приозерском районе в лесу вторые сутки ищут 84-летнюю пенсионерку

В Приозерском районе в лесу вторые сутки ищут 84-летнюю пенсионерку
Пенсионерку ищут второй день. Фото: скриншот Вконтакте

Женщина ушла на прогулку и перестала выходить на связь.

В Ленинградской области вторые сутки разыскивают 84-летнюю пенсионерку. Она ушла на прогулку в лес и больше не выходила на связь. Об этом пишет 47news.

Все случилось недалеко от поселка Ларионово. Родственники пожилой женщины рассказали, что она ушла гулять 8 июля в резиновых тапочках, синей футболку и бриджах. В какой-то момент ее телефон оказался выключен – с тех пор неизвестно, где находится пенсионерка.

В поисках принимают участие полицейские, а также поисково-спасательный отряд Приозерска и волонтеров «Лизы Алерт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали.

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