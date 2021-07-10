В шести районах Петербурга протестируют теплосети

В шести районах Петербурга протестируют теплосети
ГУП "ТЭК". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Горожан просят сразу сообщать о коммунальных авариях.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни протестируют теплосети в шести районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Известно, что в Кировском районе трубы проверят 12 и 16 июля, в Калининском и Выборгском районах —13 июля, в Красногвардейском и Красносельском районах — 14 июля, а в Невском районе с 13 по 16 июля.

Напоминаем, что за этот межотопительный сезон ТЭК планирует провести 261 гидравлическое испытание в 17 районах Петербурга и четырех районах Ленобласти. Горожан, которые становятся очевидцами коммунальных аварий, просят сразу же обращаться в предприятие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» проверит трубы на прочность.

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