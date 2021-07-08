«Теплосеть» проверит трубы на прочность

«Теплосеть» проверит трубы на прочность
"Теплосеть" проверит состояние труб. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

«Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Так, с 13 июля по 10 августа в десяти районах будут проведены 12 гидравлических испытаний. Специалисты протестируют более 1 800 километров тепловых сетей.

Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в следующих районах города:

• 13 июля в Кировском; • 14 июля в Кировском и Адмиралтейском; • 15 июля в Центральном; • 21 июля в Московском и Фрунзенском; • 22 июля в Невском; • 23 июля во Фрунзенском; • 28 и 29 июля в Василеостровском; • 3 августа в Невском и Центральном; • 4 и 5 августа в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах; • 10 августа в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период майских праздников «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходила на режим повышенной готовности.

"Теплосеть" гидравлические испытания трубы


 

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