В праздники «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на режим повышенной готовности

В праздники &#171;Теплосеть Санкт-Петербурга&#187; переходит на режим повышенной готовности
"Теплосеть" переходит на режим повышенной готовности. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на режим повышенной готовности в период майских праздников.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», для обеспечений бесперебойной и надежной работы теплосетей с 30 апреля по 11 мая предприятие будет работать в усиленном режиме.

Ответственные руководители будут дежурить в круглосуточном режиме. Аварийно-ремонтным бригадам выделили дополнительную спецтехнику.

К петербуржцам обратились с просьбой не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность. О коммунальных авариях просят сообщать по телефону 004 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на майских праздниках ТЭК будет работать в усиленном режиме. Все плановые работы, связанные с ограничением теплоснабжения потребителей, будут приостановлены.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” майские праздники новости СПб


 

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