На майских праздниках ТЭК будет работать в усиленном режиме

ГУП «ТЭК СПб» переходит на усиленный режим работы, он будет действовать в период майских праздников с 30 апреля до 11 мая.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 17 часов 30 апреля до 9 часов 11 мая все плановые работы, связанные с ограничением теплоснабжения потребителей, будут приостановлены. На паузу поставят и земляные работы в охранных зонах сетей. Исключением станут аварийно-восстановительные работы.

Аварийные бригады переведены в усиленный режим работы и обеспечены запасом материалов. За надежным теплоснабжением города будут следить почти 170 бригад. Также к праздникам подготовили почти 440 единиц техники, восемь блок-модульных котельных и 59 дизель-генераторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ТЭК сообщил о графике отключения горячей воды этим летом.