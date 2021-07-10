Стало известно об улучшении самочувствия актера Петра Мамонова

Стало известно об улучшении самочувствия актера Петра Мамонова
Состояние Мамонова оценивается как тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Его состояние стало тяжелым – до этого его оценивали как крайне тяжелое.

Актер Петр Мамонов стал себя получше чувствовать. Об этом сегодня, 10 июля, сообщила его супруга Ольга Мамонова в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что раньше врачи говорили, что артист находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас они оценивают состояние как просто тяжелое. Ольга Мамонова заявила, что очень рада получить такие новости – это значит, что есть шанс на выздоровление.

Напоминаем, что Петр Мамонов был госпитализирован 28 июня из-за коронавируса. Его доставили в Коммунарку в тяжелом состоянии, спустя пять дней артиста подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена госпитализированного Мамонова рассказала об отсутствии положительной динамики у него.

госпитализация петр мамонов состояние


 

Новости партнеров
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно об улучшении самочувствия актера Петра Мамонова
В Выборге пенсионерку обманули лжесотрудники Сбербанка
В Москве для вакцинации снова доступен «КовиВак»
В Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину
В шести районах Петербурга протестируют теплосети
Симоньян призвала увольнять врачей-антипрививочников
В Подпорожье мужчина получил пулю в голову в день рождения жены
В Цирке на Фонтанке рассказали о графике работы пункта вакцинации