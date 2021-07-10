Стало известно об улучшении самочувствия актера Петра Мамонова

Его состояние стало тяжелым – до этого его оценивали как крайне тяжелое.

Актер Петр Мамонов стал себя получше чувствовать. Об этом сегодня, 10 июля, сообщила его супруга Ольга Мамонова в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что раньше врачи говорили, что артист находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас они оценивают состояние как просто тяжелое. Ольга Мамонова заявила, что очень рада получить такие новости – это значит, что есть шанс на выздоровление.

Напоминаем, что Петр Мамонов был госпитализирован 28 июня из-за коронавируса. Его доставили в Коммунарку в тяжелом состоянии, спустя пять дней артиста подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена госпитализированного Мамонова рассказала об отсутствии положительной динамики у него.