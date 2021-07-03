Жена госпитализированного Мамонова рассказала об отсутствии положительной динамики у него

Жена госпитализированного Мамонова рассказала об отсутствии положительной динамики у него
Состояние Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Состояние госпитализированного с ковидом актера и музыканта Петра Мамонова крайне тяжелое, положительная динамика отсутствует. Об этом рассказала его жена Ольга Мамонова.

«Находится на ИВЛ, состояние крайне тяжелое. Положительной динамики никакой нет пока», — цитирует ее РБК.

Ранее сообщалось, что легкие музыканта поражены на 87%.

Напомним, заболевший ковидом 70-летний актер находится в Коммунарке. Он находится в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.

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