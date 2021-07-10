Жителей Ленобласти предупредили о грозах

Непогода нагрянет в ближайшие несколько часов.

В Ленинградской области сегодня, 10 июля, ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили, что в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается грозы в некоторых районах. Это значит, что повысится вероятность различных инцидентов – в том числе аварий и происшествия на областных акваториях. Местных жителей просят помнить об опасности гроз и по возможности оставаться дома. Водителям же стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле. Эксперт также предпочел нужным упомянуть, что в Поволжье, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края и Магаданской области в июле будет заметен дефицит осадков.