Жителей Ленобласти предупредили о грозах

Жителей Ленобласти предупредили о грозах
Гроза в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Непогода нагрянет в ближайшие несколько часов.

В Ленинградской области сегодня, 10 июля, ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили, что в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается грозы в некоторых районах. Это значит, что повысится вероятность различных инцидентов – в том числе аварий и происшествия на областных акваториях. Местных жителей просят помнить об опасности гроз и по возможности оставаться дома. Водителям же стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле. Эксперт также предпочел нужным упомянуть, что в Поволжье, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края и Магаданской области в июле будет заметен дефицит осадков.

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