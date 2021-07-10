В Ленобласти пенсионер по пути на дачу сбил велосипедиста

В Ленобласти пенсионер по пути на дачу сбил велосипедиста
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В результате инцидента погиб мужчина.

В Ленинградской области пенсионер, который ехал с внучкой на дачу, наехал на велосипедиста. В результате инцидента он скончался на месте из-за серьезности полученных травм. Об этом сообщает «Фонтанка» сегодня, 10 июля.

Все случилось на Северной дороге в садоводстве «Невское» жилмассива Мшинское Лужского района. Там легковушка, которой управлял 65-летний житель Красносельского района, сбила велосипедиста. Пока что личность погибшего не установлена.

Автомобилист сел за руль трезвым. Он пояснил, что авария произошла из-за того, что он не заметил велосипедиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в погоне за пьяным водителем полиции пришлось стрелять.

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