На Финляндском вокзале толпятся петербуржцы, мечтая уехать за город

На Финляндском вокзале толпятся петербуржцы, мечтая уехать за город
Финляндский вокзал. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржцы желают спрятаться от аномальной жары.

Жители Санкт-Петербурга не зная, куда деваться во время аномальной жары, предпочитают ездить на выходные за город. В связи с этим на Финляндском вокзале наблюдаются огромные толпы, о чем рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Люди пишут, что с самого утра на вокзале не протий ни к кассам, ни к магазинам, ни к поездам. Напоминаем, что власти пустили дополнительные электрички в выходные дни, чтобы мест в вагонах хватило для всех желающих, но это не помогло избавиться от столпотворений во время пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с Финляндского вокзала назначили дополнительные пригородные поезда. Они будут ходить 10 и 11 июля в связи с теплой погодой и увеличением пассажиропотока.

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