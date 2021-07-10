На Финляндском вокзале толпятся петербуржцы, мечтая уехать за город

Петербуржцы желают спрятаться от аномальной жары.

Жители Санкт-Петербурга не зная, куда деваться во время аномальной жары, предпочитают ездить на выходные за город. В связи с этим на Финляндском вокзале наблюдаются огромные толпы, о чем рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Люди пишут, что с самого утра на вокзале не протий ни к кассам, ни к магазинам, ни к поездам. Напоминаем, что власти пустили дополнительные электрички в выходные дни, чтобы мест в вагонах хватило для всех желающих, но это не помогло избавиться от столпотворений во время пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с Финляндского вокзала назначили дополнительные пригородные поезда. Они будут ходить 10 и 11 июля в связи с теплой погодой и увеличением пассажиропотока.