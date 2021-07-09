С Финляндского вокзала назначили дополнительные пригородные поезда

Они будут ходить 10 и 11 июля в связи с теплой погодой и увеличением пассажиропотока.

10 и 11 июля будет увеличено количество пригородные поездов, уезжающих с Финляндского вокзала. Такое решение приняли в связи с теплой погодой на выходных, которая спровоцирует увеличение пассажиропотока. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что речь идет о направления в сторону зон отдыха. Петербуржцы смогут доехать на дополнительных поездах до Выборга, Белоострова, Васкелово, Зеленогорска. В сообщении также сказано, что желательно прибывать на вокзалы заранее, а также приобретать билеты в кассах, терминалах или мобильных приложениях. Пассажиров просят помнить о средствах индивидуальной защиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дополнительные «Ласточки» будут ходить между Петербургом и Выборгом в июле.