На Дунайском байкер врезался в микроавтобус и сломал ногу

Мужчины оказали помощь мимо проезжающие автомобилисты.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 июля, произошла очередная авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы «Мегаполису».

Все случилось на углу Дунайского проспекта и Купчинской улицы. Там байкер врезался в микроавтобус, после чего пересек проезжую часть и оказался на противоположной стороне. Произошедшее было зафиксировано видеорегистратор свидетеля.

По предварительном данным, мотоциклист сломал ногу. Ему оказали помощь мимо проезжающие автомобилисты. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер по пути на дачу сбил велосипедиста. В результате инцидента погиб мужчина.