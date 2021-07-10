Женщина легла на дорогу и заблокировала проезд троллейбусу

Необычный инцидент произошел в ночь на 11 июля в Петербурге.

Очевидцы сообщили о том, что девушка легла на дорогу перед троллейбусом и заблокировала проезд.

«Троллейбус успел затормозить перед лежащей женщиной. Пролежала пару минут, потом погуляла и обратно пришла легла», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места событий. На опубликованных кадрах заметно, что женщина ведет себя неадекватно: оскорбляет водителя, периодически встает и куда-то отходит, после чего снова ложится перед троллейбусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы рассказали, как пожилая женщина избила свою собаку породы сиба-ину. Женщина несколько раз ударила животное по морде, а когда ей сделали замечание, то она стала вести себя еще агрессивнее, не стесняясь нецензурных выражений.