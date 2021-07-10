В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие

В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие
Два человека пострадали. Фото: Pixabay

На Каширском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По данным Telegram-канале Госавтоинспекции столицы, столкнулись десять машин.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, врезался в машины, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

В результате происшествия пострадали два человека. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.

авария дтп москва


 

Новости партнеров
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном
Женщина легла на дорогу и заблокировала проезд троллейбусу в Петербурге
Парламент Гаити отложил инаугурацию временного президента
В Москве снова закончился «КовиВак»
Мясников назвал опасный тип головной боли
Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не ...
В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего