В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие

На Каширском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По данным Telegram-канале Госавтоинспекции столицы, столкнулись десять машин.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, врезался в машины, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

В результате происшествия пострадали два человека. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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