В поселке Усть-Ижора обнаружили тела двух школьников

В поселке Усть-Ижора обнаружили тела двух школьников
Их обнаружили недалеко от станции Железнодорожный переезд. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Тела двух школьников накануне нашли жители поселка Усть-Ижора в Колпинском районе Северной столицы.

Их обнаружили недалеко от станции Железнодорожный переезд. На место происшествия прибыла полиция. Погибшие девочка и мальчик учились в школе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из девяти пассажиров катера, который столкнулся с металлическим ограждением в Северной столице, умер. С места происшествия он поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Также стало известно о возбужденном уголовном деле из-за инцидента в акватории Дудергофского канала Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Катер с людьми врезался в основание моста.

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