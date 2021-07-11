Умер один из пострадавших при ЧП с катером в Петербурге

Пострадали все девять человек на, в том числе три ребенка. Фото: pixabay.com

Пострадали все девять человек на, в том числе три ребенка. Фото: pixabay.com

Один из девяти пассажиров катера, который столкнулся с металлическим ограждением в Северной столице, умер. С места происшествия он поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

Также стало известно о возбужденном уголовном деле из-за инцидента в акватории Дудергофского канала Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Катер с людьми врезался в основание моста. Пострадали все девять человек на, в том числе три ребенка. За ними приехали машины скорой помощи.

Лодка принадлежит 62-летнему мужчине. Следствие предполагают, что находившиеся на судне взрослые были пьяными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция проводит проверку по факту инцидента с лодкой в Красносельском районе Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД по городу, 10 июля около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Дудергофского канала по не установленной причине лодка с пассажирами совершила столкновение с металлической опорой.