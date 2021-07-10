Проводится проверка после ЧП с катером в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту инцидента с лодкой в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, 10 июля около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Дудергофского канала по не установленной причине лодка с пассажирами совершила столкновение с металлической опорой. По предварительным данным пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, в районе пересечения Балтийского бульвара и Маршала Захарова. В 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что водитель не справился с управлением и врезался в опору с находящимися людьми на судне. Свидетель отметил, что лодка пыталась уйти от столкновения с вейкбордистами, но что-то пошло не так. Вейкбордисты, в свою очередь, первыми бросились помогать людям. В результате из воды вытащили пятерых взрослых и троих детей. У некоторых диагностированы серьезные травмы – кому-то даже потребовался непрямой массаж сердца. Также очевидец считает, что шкипер катера мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.