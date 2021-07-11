В петербургских домах при +30 потеплеют батареи

Жителям нескольких домов центра Петербурга не повезло – в 30-градусную жару у них могут включить батареи.

О возможном потеплении батарей горожан предупредили в «Жилкомсервисе №2» Адмиралтейского района Петербурга.

Непростой день горожан ждет в понедельник, 12 июля. В нескольких домах на набережной канала Грибоедова, Римского-Корсакова и на Садовой улице будут промывать систему центрального отопления. С 10:00 до 15:00 там отключат горячее водоснабжение.

Отметим, что жара в Петербурге продержится, как ожидается, продержится до середины июля. Такой прогноз дал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова. Он сообщил, что в последней декаде лета будет довольно прохладно. Термометры покажут 15-20 градусов. Эти показатели, однако, все равно будут на 1,2-2,5 градуса выше нормы.