В петербургских домах при +30 потеплеют батареи

В петербургских домах при +30 потеплеют батареи
В петербургских домах промывают систему отопления. Фото: https://pixabay.com/

Жителям нескольких домов центра Петербурга не повезло – в 30-градусную жару у них могут включить батареи.

О возможном потеплении батарей горожан предупредили в «Жилкомсервисе №2» Адмиралтейского района Петербурга.

Непростой день горожан ждет в понедельник, 12 июля. В нескольких домах на набережной канала Грибоедова, Римского-Корсакова и на Садовой улице будут промывать систему центрального отопления. С 10:00 до 15:00 там отключат горячее водоснабжение.

Отметим, что жара в Петербурге продержится, как ожидается, продержится до середины июля. Такой прогноз дал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова. Он сообщил, что в последней декаде лета будет довольно прохладно. Термометры покажут 15-20 градусов. Эти показатели, однако, все равно будут на 1,2-2,5 градуса выше нормы.

батареи жара новости СПб отопление погода


 

Новости партнеров
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
У какого знака зодиака самый скверный характер
У какого знака зодиака самый скверный характер
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургских домах при +30 потеплеют батареи
За сутки вакцину от коронавируса сделали шесть тысяч жителей Ленобласти
В ЖК «Орловский парк» устроили разборки с битой и оружием
«На работу вплавь»: переход «Броневой» превратился в озеро
В Петербурге 20 велосипедистов «погибли» у Смольного
В Петербурге учительница рассказала, как вырастила 100-балльников
В поселке Усть-Ижора обнаружили тела двух школьников
12 июля МЧС предупредило об аномальной жаре