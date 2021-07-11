В московских аэропортах собрались гигантские очереди

В аэропортах Москвы перед стойками регистрации собираются настоящие пробки. В Росавиации сообщают о том, что воздушные гавани принимают меры.

«Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации», — цитирует ведомство ТАСС.

В воскресенье, 11 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево и во Внуково толпы пассажиров собрались на стойках регистрации. Причина – проверка вылетающих за границу россиян. У пассажиров международных рейсов должны проверять ПЦР-тесты, срок их действия и их соответствие персональным данным.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в петербургском аэропорту Пулково торговец поддельными результатами ПЦР-тестов на коронавирус обманул двух девушек из Таджикистана. Кстати, фальшивые документы он продавал прямо у стойки регистрации.