В Париже умер знаменитый художник Целков. Перед смертью он ослеп

В Париже скончался известный советский художник Олег Целков. Ему было 86 лет.

Олега Целкова не стало в воскресенье, 11 июля, рано утром. Он находился в госпитале Сен-Антуан. Всего через несколько дней художнику должно было исполниться 87 лет.

Как сообщает РИА Новости, две недели назад Целков ослеп. Потеря зрения стала шоком для художника. Такой удар пережить он не смог.

Отметим, что Олег Целков учился в ленинградской Академии художеств имени Репина. Оттуда он был исключен, а позже закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.

Он покинул Советский Союз и переехал в Париж.

Поэт Иосиф Бродский считал Целкова лучшим русским художником послевоенного периода. Его работы выставлялись во многих странах мира.

Напомним, что на этой неделе в Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым. Он скончался от коронавируса. Церемония прощания с ним прошла в Центральном доме кинематографистов.