В Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым

В Москве простились в кинорежиссером Владимиром Меньшовым.

Церемония прощания с режиссером прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве, сообщает РИА «Новости».

«Фильмы, конечно, его останутся с нами навсегда, они нас переживут, а человека потеряли замечательного … Царствие ему Небесное! Великий человек, прекрасный друг», — сказал народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером.

Советский и российский кинорежиссер, актер, телеведущий и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-году жизни. Он умер от последствий коронавируса.

Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за кинокартину «Москва слезам не верит» (1981). Признан народным артистом РСФСР, был членом Союза кинематографистов РФ. Среди известных кинокартин, в которых снимался Меньшов, были «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Ночной дозор» и многие другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 5 июля, стало известно о смерти отечественного актера и режиссера, обладателя «Оскара» Владимира Меньшова. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.