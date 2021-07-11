Макгрегора ждет операция после боя с Порье

Конор Макгрегор после боя с Дастином Порье. Фото: www.instagram.com/thenotoriousmma

Конор Макгрегор после боя с Дастином Порье. Фото: www.instagram.com/thenotoriousmma

Бойцу Конору Макгрегору придется перенести операцию. Во время боя с Дастином Порье он сломал ногу.

Об этом рассказал президент UFC Дана Уайт. По его словам Макгрегора прооперирует.

«Не знаю, сколько времени Конор проведет вне спорта», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Отметим, что бой Дастина Порье и Конора Макгрегора был остановлен в конце первого раунда. Макгрегор в какой-то момент потерял равновесие, оступился и сломал левую ногу, а победа была присуждена Порье. Позже уточнили, что он сломал голеностоп.

Макгрегора унесли после боя на носилках.

Бывший чемпион UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора. На своей странице в Twitter Фергюсон отметил, что Макгрегору не повезло. По его словам, он верит, что ирландец поправится.