Тони Фергюсон отреагировал на поражение Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора. Накануне его победил боец из США Дастин Порье в главном поединке UFC 264.

Фергюсон написал в соцсетях, что Макгрегору не повезло. Он верит, что ирландец поправится. Об этом Фергюсон сообщает на своей официальной страничке в Twiiter.

Бой завершился после первого раунда победой Порье. Макгрегор серьезно повредил себе ногу. Боец сломал голеностоп. Он равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу американца.

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