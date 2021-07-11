В Москве мальчика-аутиста обвиняют в убийстве новорожденное сестры

Ребенок мог выбросить малышку из окна.

В Москве сегодня, 11 июля, возбудили уголовное дело в отношении мальчика-аутиста, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в РИА Новости.

Все случилось в это воскресенье на Левобережной улице. Там под окнами жилого дома обнаружили бездыханное тело младенца. По предварительным данным, мать детей отвлеклась и в этот момент 13-летний мальчик выбросил малышку из окна. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Известно, что подозреваемый страдает аутизмом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленький ребенок выпал из окна в Отрадном.