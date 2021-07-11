В Приозерском на дереве обнаружили тело петербуржца

Его спустили на землю благодаря спасателям.

В Ленинградской области обнаружили мертвого мужчину на дереве. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе аварийно-спасательной службы региона.

Труп заметили недалеко от станции Громово в Приозерске. На место инцидента прибыли спасатели, которые спустили тело на землю, а затем передали его сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово из-за жалоб на вонь нашли труп. Разлагающееся тело обнаружили в одной из квартир, в которой также находился пьяный мужчина.