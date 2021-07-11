В Приозерском на дереве обнаружили тело петербуржца

В Приозерском на дереве обнаружили тело петербуржца
Труп заметили на дереве. Фото: Pixabay

Его спустили на землю благодаря спасателям.

В Ленинградской области обнаружили мертвого мужчину на дереве. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе аварийно-спасательной службы региона.

Труп заметили недалеко от станции Громово в Приозерске. На место инцидента прибыли спасатели, которые спустили тело на землю, а затем передали его сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово из-за жалоб на вонь нашли труп. Разлагающееся тело обнаружили в одной из квартир, в которой также находился пьяный мужчина.

ленинградская область новости СПб труп


 

Новости партнеров
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Сестра из США прилетела в Петербург к брату-наследнику за квартирой отца и грозит
Сестра из США прилетела в Петербург к брату-наследнику за квартирой отца и грозит "черными риелторами"
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом из-за массовой аварии образовался затор
Леса Ленобласти запретили посещать из-за жары
В «Европолисе» петербуржец подрался с охраной из-за маски
Электрички из Сестрорецка едут с задержкой из-за жары
В Ленобласти за сутки утонули еще два человека
В Приозерском на дереве обнаружили тело петербуржца
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с кратковременных дождей
В Волхове прохожий набросился на мужчину с топором