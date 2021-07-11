Леса Ленобласти запретили посещать из-за жары

Леса Ленобласти запретили посещать из-за жары
В лес в такую погоду лучше не ходить. Фото: Google.Maps

В МЧС отметили, что в регионе ввели особый противопожарный режим.

В Ленинградской области в связи с аномальной жарой ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели считают, что посещать леса в такую погоду довольно опасно, поэтому просят граждан так не делать. Также туда не стоит ехать на транспортных средствах. Если кто-то все-таки поедет, то не нужно разводить костры на природе, так как это может стать причиной лесного пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Так пожар тушат десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды. Пожар начался еще 5 июля днем.

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